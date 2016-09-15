Починить работу инфометок и зума на айпаде (Битрикс)

Не открываются инфо-метки http://prntscr.com/ckz0bm и не работают кнопки приближения и удаления http://prntscr.com/ckz57w на айпаде.

На десктопе все работает инфометки открываются при наведении зум работает при клике, но ни с телефона, ни с айпада метки при клике не открываются.

Самостоятельно пробовали использовать для всплывающих подсказок чистый CSS, чистый JS, всевозможные плагины для JQuery. Но подсказки на мобильных устройствах все равно не работают. Там что-то в системе не дает отрабатываться методу click или touch на инфометках для мобильных устройств. Но нам нужно этот момент поправить.

Сайт на битриксе, все подробности в личку.