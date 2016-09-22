Приложение на андроиде для сайта

У нас есть готовый сайт почти копия данного http://night2day.ru

Нужно приложение для андроид с таким же функционалом как у них, пример можете посмотреть https://itunes.apple.com/ru/app/night2day/id824748390 (только оно у них для iOS, версия для андроида у них отсутствует). Прям такое же приложение только интегрируемое с нашим сайтом и на андроиде)