Доработать приложение

В данный момент, приложение сейчас уже имеется, но нужны доработки/переработки/создание заново по ТЗ

Приложение во вложение. Приложение в данный момент это просто браузер вот этой страницы http://tdserebro.com/scan

Необходимо сделать такое же приложение, но чтобы в поле для ввода была возможность сканировать камерой, но не встроенной, а внешней веб-камерой

В данный момент используется планшет+сканер штрих кодов (как клавиатура ввода). Т.е. подключаем веб-камеру внешнюю как клавиатуру или как камера, которая будет использовать библиотеки для сканирования штрих-кода.

Необходимо СРОКИ и ЦЕНУ

Штрих-коды для теста тоже во вложении