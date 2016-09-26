Доработать приложение

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки170 просмотров
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В данный момент, приложение сейчас уже имеется, но нужны доработки/переработки/создание заново по ТЗ

Приложение во вложение. Приложение в данный момент это просто браузер вот этой страницы http://tdserebro.com/scan

Необходимо сделать такое же приложение, но чтобы в поле для ввода была возможность сканировать камерой, но не встроенной, а внешней веб-камерой

В данный момент используется планшет+сканер штрих кодов (как клавиатура ввода). Т.е. подключаем веб-камеру внешнюю как клавиатуру или как камера, которая будет использовать библиотеки для сканирования штрих-кода.

Необходимо СРОКИ и ЦЕНУ 

Штрих-коды для теста тоже во вложении

7 лет назад
Vonamo
Юрий 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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