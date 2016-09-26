Необходимо создать приложение для заказа такси, в котором будет отображаться стоимость поездки сервисов Uber тариф "x" и Gett тариф "эконом fix". примечание: Uber часто использует повышающие коэфициенты.Оставляйте скайпы, заявки и придложения.

Все остальное обосуждаем в скайпе, подробную информацыю сброшу там .