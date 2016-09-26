Доработки в Android-приложении

Доброго дня, господа разработчики! Есть задача довести до разумного конца астрологическое приложение ([url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technologies.mobile.astroclock]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technologies.mobile.astroclock[/url]), а именно: - решить проблему с крэшами на 6м андройде (желательно чтобы у разработчика был Самсунг с 6м Андройдом или доступ к нему) - настроить ...
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Доброго дня, господа разработчики!
Есть задача довести до разумного конца астрологическое приложение (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technologies.mobile.astroclock), а именно:
- решить проблему с крэшами на 6-ом андройде (желательно чтобы у разработчика был Самсунг с 6-ом Андройдом или доступ к нему)
- настроить в приложении рекламу
(пишите пожалуйста цену и сроки за выполнение этих двух пунктов)
- а так-же будут и иные мелкие исправления (оплату обсудим отдельно)
Личный интерес к астрологии - одно из условий сотрудничества. Если есть опыт в астрологии, это будет ещё наибольшим приемуществом.
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