Видеоролик для рекламы приложения в FB

Требуется сделать видеоролики (несколько вариантов для тестирования) для рекламы в Facebook/Instagram.

Рекламировать будем мобильное приложение. Длина ролика – около 10 секунд. В ролике будет использоваться дизайн приложения, переходы между экранами и немного графики.

Требования:

-опыт производства таких роликов

-портфолио с подобными работами

-доступ к видеостокам или наличие своей библиотеки видео

-владение фотошопом

Пример скину на почту