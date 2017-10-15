Монтаж свадебного видео

Здравствуйте! Необходим монтаж свадебного видеоролика и фильма по заданным параметрам.

от монтажера требуется:

1. Монтаж фильма по заданным критериям. От 35 до 45 минут

2. Монтаж видеоролика по заданным критериям. От 3 до 4 минут

3. Предварительный рендер и отправка на проверку

4. Небольшие корректировки после проверки.

Присылайте примеры своих свадебных работ. После выбора исполнителя мы даем четкие указания по монтажу фильма и клипа, имеющийся трек лист, и ссылку на исходные материалы.

Оплата 5000 рублей.