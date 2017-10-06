Дорый день, хотим снять ролик наподобии того, который уже снимали. Посмотреть можно тут https://salon-oboev.ru/contacts Хотим в таком стиле, только локации будет 2.
Небольшой ролик заставка с готовым логотипом
Есть логотип, в векторе. Нужно придумать не большой видео ролик с ним, т.е как в любом фильме в начале идет заставка кинокомпании и тд. Желательно сделать с применением 3д графики. В общем анимировать логотип)
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