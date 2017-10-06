Небольшой ролик заставка с готовым логотипом

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок245 просмотров

Есть логотип, в векторе. Нужно придумать не большой видео ролик с ним, т.е как в любом фильме в начале идет заставка кинокомпании и тд. Желательно сделать с применением 3д графики. В общем анимировать логотип)

8 лет назад
egosdesigner
Роман 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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