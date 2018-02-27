Вмонтировать аудиофайл в видео

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  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок221 просмотр

Нужно поменять английскую речь на русскую в ролике. 

8 лет назад
yogibo
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Сергей быстро и качественно сделал перевод 10-минутного видео ролика с английского языка.
Всё прошло отлично. Всем рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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