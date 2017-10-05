Нужно сделать монтаж видео в один ролик. Исходные данные такие: есть три ролика и PowerPoint презентация. нужно сделать единый ролик , соединив разные видео и между ними слайды презентации. подобрать ...
Пост обработка видео
Пост обработка 10 видео роликов с ночных клубов.
Хронометраж роликов не превышает 1 минуты
Всем желающим взять лакомый кусочек, пожалуйста к своим предложениям прикрепляйте Ваше портфолио!
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