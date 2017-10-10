Здравствуйте, нужна заставка на начало видео для YouTube канала. Не самая тяжелая но красивенькая. Дальнобойная тема.
Монтаж видео+фото+текст
Смонтировать три фотографии + видео + текст. ТЗ прикрепил.
Выбранный исполнитель
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