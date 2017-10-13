Видео ролик на 5 минут.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен20 заявок385 просмотров

Нужно сделать монтаж видео в один ролик. 

Исходные данные такие: есть три ролика и PowerPoint презентация. 

нужно сделать единый ролик , соединив разные видео и между ними слайды презентации. 

подобрать и наложить музыку. 

ролик презентационный - рассказывает о сфере деятельности компании и также о самой компании. 

5 минут, не более. 

сроки: 1 день. 

спасибо. 

PowerPoint
8 лет назад
inmillioner
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

romanprog
Роман 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$60
1 день
Благодарю за помощь, Роман! отличная работа, так держать!
Четко поставленная задача, минимальные правки, своевременная оплата, коммуникация. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

romanprog
Роман 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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