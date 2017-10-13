Видео ролик на 5 минут.

Нужно сделать монтаж видео в один ролик.

Исходные данные такие: есть три ролика и PowerPoint презентация.

нужно сделать единый ролик , соединив разные видео и между ними слайды презентации.

подобрать и наложить музыку.

ролик презентационный - рассказывает о сфере деятельности компании и также о самой компании.

5 минут, не более.

сроки: 1 день.

спасибо.