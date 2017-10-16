Дорый день, хотим снять ролик наподобии того, который уже снимали. Посмотреть можно тут https://salon-oboev.ru/contacts Хотим в таком стиле, только локации будет 2.
Заставка для видео
Здравствуйте, нужна несложная заствка для видео, что-то типа https://yadi.sk/i/TqV3GnKB3N97Ha только еще проще. Лого предоставлю. Продолжительность 4-5 сек.
Только для тех кто не занят.
Просьба ответы с ценой и сроками.
Выбранный исполнитель
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