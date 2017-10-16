Заставка для видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен17 заявок265 просмотров

Здравствуйте, нужна несложная заствка для видео, что-то типа https://yadi.sk/i/TqV3GnKB3N97Ha только еще проще. Лого предоставлю. Продолжительность 4-5 сек.

Только для тех кто не занят.

Просьба ответы с ценой и сроками.

8 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

horsenumberone
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Кирилл большой молодец, рекомендую к работе. Редко когда найдешь фрилансера который качественно выполнит работу, учтет все правки и попросит при этом адекватных денег.
Отличный заказчик, рекомендую! Оплата в срок, задача поставлена отлично, на все вопросы отвечал быстро и подробно. С удовольствием поработаю снова.

Заявки фрилансеров

horsenumberone
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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