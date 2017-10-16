horsenumberone

Кирилл Щегрикович horsenumberone

 
31 годБеларусь/Брест
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Видеомонтаж, цветокоррекция, дизайн, аудиомонтаж, озвучка.

Занимаюсь видеосъемкой и видеомонтажём.

Профессионально работаю видеооператором с 2014 года в футбольном клубе Динамо-Брест.

Занимаюсь цветокоррекцией, дизайном, озвучкой, аудиомастерингом и ауидосведением.

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
prohorovavictory
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужен монтажер смонтировать видео
Вовремя и оперативно выполнен заказ!
Рекомендую
Ответный отзыв
shakhemir
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
9 баллов
6 лет назад
Видеоролик на 10 сек
Понравилось! Всегда на связи, работу делает оперативно, готов к правкам. И совсем не дорого!
Хороший заказчик! Задача поставлена отлично, оплата вовремя. Рад был сотрудничать!
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MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать монтаж "Волк с уолл-стритт" + трек "VIP77-лето"
человек просто герой. у меня слов нет.
Приятно работать! На все вопросы отвечал быстро и понятно. Оплата получена!
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MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать простейшную видеонарезку
супер! 1я версия сделана на 5, ждем финальную версию (оплатить готов как будут реквизиты - лучше ЯД)
Отличный заказчик! Почти всегда онлайн, ответил на все вопросы быстро и подробно. Оплата вовремя.
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A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Заставка для видео
Кирилл большой молодец, рекомендую к работе. Редко когда найдешь фрилансера который качественно выполнит работу, учтет все правки и попросит при этом адекватных денег.
Отличный заказчик, рекомендую! Оплата в срок, задача поставлена отлично, на все вопросы отвечал быстро и подробно. С удовольствием поработаю снова.
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