Видеомонтаж, цветокоррекция, дизайн, аудиомонтаж, озвучка.
Занимаюсь видеосъемкой и видеомонтажём.
Профессионально работаю видеооператором с 2014 года в футбольном клубе Динамо-Брест.
Занимаюсь цветокоррекцией, дизайном, озвучкой, аудиомастерингом и ауидосведением.
Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
- Интервью.37 просмотров
- Цветокоррекция, color grading.44 просмотра
- Пример спортивного видео.37 просмотров
- Видеосъёмка и монтаж (интервью). 2019104 просмотра
- Видеосъёмка, видеомонтаж. 2018165 просмотров
- Озвучка рекламного ролика. 2018224 просмотра
- Видеосъёмка и видеомонтаж. 2018187 просмотров
- Видеоомонтаж тренировки ФК Динамо-Брест 2017211 просмотров
- Видеоомонтаж и видеосъёмка. 2017183 просмотра
- Видеоомонтаж и видесъемка189 просмотров
- Видеоомонтаж шоу БРЕ БАТТЛ184 просмотра
- Видеомонтаж передачи БРЕДНИ182 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Вовремя и оперативно выполнен заказ!
Ответный отзыв
Рекомендую
$5
9 баллов
6 лет назад
Понравилось! Всегда на связи, работу делает оперативно, готов к правкам. И совсем не дорого!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Задача поставлена отлично, оплата вовремя. Рад был сотрудничать!
$5
10 баллов
6 лет назад
человек просто герой. у меня слов нет.
Ответный отзыв
Приятно работать! На все вопросы отвечал быстро и понятно. Оплата получена!
$10
10 баллов
6 лет назад
супер! 1я версия сделана на 5, ждем финальную версию (оплатить готов как будут реквизиты - лучше ЯД)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Почти всегда онлайн, ответил на все вопросы быстро и подробно. Оплата вовремя.
$5
10 баллов
6 лет назад
Кирилл большой молодец, рекомендую к работе. Редко когда найдешь фрилансера который качественно выполнит работу, учтет все правки и попросит при этом адекватных денег.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую! Оплата в срок, задача поставлена отлично, на все вопросы отвечал быстро и подробно. С удовольствием поработаю снова.