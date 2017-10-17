Ищу посильного помощника для нарезки (собственных) видео- и аудио-интервью на "лучшие моменты" (ролики до 5+- минут). Пример интервью https://www.youtube.com/watch?v=SK36HRFk8uc Как вы можете видеть по интерьеру студии, бюджет проекта ...
Сделать простейшную видеонарезку
Надергать кадров гармонии внутри России (есть уже много рекламных роликов и клипов откуда можно взять материал) и беспредела (вОйны, криминал, зверства) за пределами России (сирия, украина, ирак итд).
Показать заграницей садом-гоммору (волк с уолл-стритт), а в РФ счастливые семьи (клипы).
показать заграницей вонючие трамваи, а у нас - wifi в современных вагонах подземки.
снизу в углу флаги менять стран (сирия, ирак, россия итд) при той или иной картинке.
в общем сделать крастивый видеокаллаж (или как это называется) (+ наши копирайты).
Видео - без слов (чтобы в кадре никто рот не открывал), без конкретных известных личностей - просто музыка, чтобы всем национальностям было понятна суть, кто русский язык не знает.
с музыкой поиграться стоит.
бюджет небольшой, т.к. проект некоммерческий - 1000 руб. но cделать нужно круто.
P.S. Уже делали подобное - https://www.youtube.com/watch?v=Dj_HdhlhJhc
Выбранный исполнитель
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