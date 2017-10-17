Сделать простейшную видеонарезку

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок195 просмотров

Надергать кадров гармонии внутри России (есть уже много рекламных роликов и клипов откуда можно взять материал) и беспредела (вОйны, криминал, зверства) за пределами России (сирия, украина, ирак итд).

Показать заграницей садом-гоммору (волк с уолл-стритт), а в РФ счастливые семьи (клипы).

показать заграницей вонючие трамваи, а у нас - wifi в современных вагонах подземки.

снизу в углу флаги менять стран (сирия, ирак, россия итд) при той или иной картинке.

в общем сделать крастивый видеокаллаж (или как это называется) (+ наши копирайты).

Видео - без слов (чтобы в кадре никто рот не открывал), без конкретных известных личностей - просто музыка, чтобы всем национальностям было понятна суть, кто русский язык не знает.

с музыкой поиграться стоит.

бюджет небольшой, т.к. проект некоммерческий - 1000 руб. но cделать нужно круто.

P.S. Уже делали подобное - https://www.youtube.com/watch?v=Dj_HdhlhJhc

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

horsenumberone
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
супер! 1я версия сделана на 5, ждем финальную версию (оплатить готов как будут реквизиты - лучше ЯД)
Отличный заказчик! Почти всегда онлайн, ответил на все вопросы быстро и подробно. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

horsenumberone
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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