Сделать простейшную видеонарезку

Надергать кадров гармонии внутри России (есть уже много рекламных роликов и клипов откуда можно взять материал) и беспредела (вОйны, криминал, зверства) за пределами России (сирия, украина, ирак итд).

Показать заграницей садом-гоммору (волк с уолл-стритт), а в РФ счастливые семьи (клипы).

показать заграницей вонючие трамваи, а у нас - wifi в современных вагонах подземки.

снизу в углу флаги менять стран (сирия, ирак, россия итд) при той или иной картинке.

в общем сделать крастивый видеокаллаж (или как это называется) (+ наши копирайты).

Видео - без слов (чтобы в кадре никто рот не открывал), без конкретных известных личностей - просто музыка, чтобы всем национальностям было понятна суть, кто русский язык не знает.

с музыкой поиграться стоит.

бюджет небольшой, т.к. проект некоммерческий - 1000 руб. но cделать нужно круто.

P.S. Уже делали подобное - https://www.youtube.com/watch?v=Dj_HdhlhJhc