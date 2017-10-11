Ищу посильного помощника для нарезки (собственных) видео- и аудио-интервью на "лучшие моменты" (ролики до 5+- минут). Пример интервью https://www.youtube.com/watch?v=SK36HRFk8uc Как вы можете видеть по интерьеру студии, бюджет проекта ...
Отcнять Doodle
Cнять короткое дудел видео, как презентацию.
30 сек - 1 мин.
срок выполнения до 3-х дней
Заявки фрилансеров
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