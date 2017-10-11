Отcнять Doodle

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки144 просмотра

Cнять короткое дудел видео, как презентацию.

30 сек - 1 мин.

срок выполнения до 3-х дней

8 лет назад
guest_15077185574342
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров