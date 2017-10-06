Изменение субтитров в 3 роликах

Здравствуйте, нужна несложная заствка для видео, что-то типа https://yadi.sk/i/TqV3GnKB3N97Ha только еще проще. Лого предоставлю. Продолжительность 4-5 сек. Только для тех кто не занят. Просьба ответы с ценой и сроками.