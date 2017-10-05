Креативный видео оператор в Москве

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок221 просмотр

Дорый день, хотим снять ролик наподобии того, который уже снимали.

Посмотреть можно тут https://salon-oboev.ru/contacts

Хотим в таком стиле, только локации будет 2.

8 лет назад
shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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