Дорый день, хотим снять ролик наподобии того, который уже снимали. Посмотреть можно тут https://salon-oboev.ru/contacts Хотим в таком стиле, только локации будет 2.
Нарезка длинного видео на ролики до 5 минут
Ищу посильного помощника для нарезки (собственных) видео-
и аудио-интервью на "лучшие моменты" (ролики до 5+- минут).
Пример интервью https://www.youtube.com/watch?v=SK36HRFk8uc
Как вы можете видеть по интерьеру студии, бюджет проекта по сумме приблизительно равен месячной абонплате за домашний интернет. Интересно? Тогда будь готов окунуться в часы разговоров ни о чём. Всё ещё хочешь помочь? Тогда давайте спишемся. Плиз, чтобы я не тратил лишний раз твоё время, напишите мне сразу по-честному минималку за 1-2 ролика с одного видео или аудио подкаста.
Интро и аутро я предоставлю, самая важная часть помощи это прослушать подкаст и выбрать парочку интересных моментов.
На всякий случай уточню, что не обязательно доставать из видео всё-всё-всё что тока можно - пару роликов это уже круто.
п.с.
я по-сути ищу старшеклассника или студента, которому родители не запрещают сомтреть всякюу чушь, чтобы он мне помогал - не потому что я жадный, просто бюджет такоой) я и сам все эти продукты шарю, но рук не хватает (
п.с.2
большое спасибо за отзывчивость, чуваки и девчёнки, вроде как помощник нашёлся. Ещё раз спасибыч!
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