Нарезка длинного видео на ролики до 5 минут

Ищу посильного помощника для нарезки (собственных) видео-

и аудио-интервью на "лучшие моменты" (ролики до 5+- минут).

Пример интервью https://www.youtube.com/watch?v=SK36HRFk8uc

Как вы можете видеть по интерьеру студии, бюджет проекта по сумме приблизительно равен месячной абонплате за домашний интернет. Интересно? Тогда будь готов окунуться в часы разговоров ни о чём. Всё ещё хочешь помочь? Тогда давайте спишемся. Плиз, чтобы я не тратил лишний раз твоё время, напишите мне сразу по-честному минималку за 1-2 ролика с одного видео или аудио подкаста.

Интро и аутро я предоставлю, самая важная часть помощи это прослушать подкаст и выбрать парочку интересных моментов.

На всякий случай уточню, что не обязательно доставать из видео всё-всё-всё что тока можно - пару роликов это уже круто.

п.с.

я по-сути ищу старшеклассника или студента, которому родители не запрещают сомтреть всякюу чушь, чтобы он мне помогал - не потому что я жадный, просто бюджет такоой) я и сам все эти продукты шарю, но рук не хватает (

п.с.2

большое спасибо за отзывчивость, чуваки и девчёнки, вроде как помощник нашёлся. Ещё раз спасибыч!