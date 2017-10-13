Нарезка длинного видео на ролики до 5 минут

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок195 просмотров

Ищу посильного помощника для нарезки (собственных) видео-

и аудио-интервью на "лучшие моменты" (ролики до 5+- минут). 

Пример интервью https://www.youtube.com/watch?v=SK36HRFk8uc

Как вы можете видеть по интерьеру студии, бюджет проекта по сумме приблизительно равен месячной абонплате за домашний интернет. Интересно? Тогда будь готов окунуться в часы разговоров ни о чём. Всё ещё хочешь помочь? Тогда давайте спишемся. Плиз, чтобы я не тратил лишний раз твоё время, напишите мне сразу по-честному минималку за 1-2 ролика с одного видео или аудио подкаста. 

Интро и аутро я предоставлю, самая важная часть помощи это прослушать подкаст и выбрать парочку интересных моментов. 

На всякий случай уточню, что не обязательно доставать из видео всё-всё-всё что тока можно - пару роликов это уже круто.

п.с.

я по-сути ищу старшеклассника или студента, которому родители не запрещают сомтреть всякюу чушь, чтобы он мне помогал - не потому что я жадный, просто бюджет такоой) я и сам все эти продукты шарю, но рук не хватает (

п.с.2

большое спасибо за отзывчивость, чуваки и девчёнки, вроде как помощник нашёлся. Ещё раз спасибыч!

8 лет назад
sergiig
Торн 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Небольшой ролик заставка с готовым логотипом

    Есть логотип, в векторе. Нужно придумать не большой видео ролик с ним, т.е как в любом фильме в начале идет заставка кинокомпании и тд. Желательно сделать с применением 3д графики. В общем анимировать логотип)

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать интро и снять презентационный ролик (МОСКВА)

    Рассматриваются кандидаты из МОСКВЫ.  Для стоматологического центра нужно снять и смонтировать презентационный видео ролик по типу  https://youtu.be/dxYeW-7mdYE Требования к кандидатам: Профессионализм и экспертность в работеОпыт создания контента для ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заставка для видео

    Здравствуйте, нужна несложная заствка для видео, что-то типа https://yadi.sk/i/TqV3GnKB3N97Ha только еще проще. Лого предоставлю. Продолжительность 4-5 сек. Только для тех кто не занят. Просьба ответы с ценой и сроками.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Пост обработка видео

    Пост обработка 10 видео роликов с ночных клубов. Хронометраж роликов не превышает 1 минуты Всем желающим  взять лакомый кусочек, пожалуйста к своим предложениям прикрепляйте Ваше портфолио!

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видео ролик на 5 минут.

    Нужно сделать монтаж видео в один ролик.  Исходные данные такие: есть три ролика и PowerPoint презентация.  нужно сделать единый ролик , соединив разные видео и между ними слайды презентации.  подобрать ...

    PowerPoint
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад