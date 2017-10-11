Ищу посильного помощника для нарезки (собственных) видео- и аудио-интервью на "лучшие моменты" (ролики до 5+- минут). Пример интервью https://www.youtube.com/watch?v=SK36HRFk8uc Как вы можете видеть по интерьеру студии, бюджет проекта ...
Создание рекламного видео-ролика для YouTube
1. Видеоролик, иллюстрированный в виде мультика.
2. Стиль ролика – Flat Design
3. Продолжительность видео – 82 – 89 секунд. В первые 30 секунд максимально нужно продемонстрировать бренд нашей компании.
4. Вид видеоролика:
- Для продажи товара или услуги (презентация)
- Для продажи личного бренда (самопрезентация)
5. Главная цель создания видеоролика – трансляция ролика в Интернете
6. Впечатление, которое должен произвести видеоролик:
- Юмор
- Имидж
- Серьезность
7. Мы ждём от зрителя в первую очередь информированности, заинтересованности и клик перейти на сайт.
8. Специфика целевой аудитории, на которую рассчитан ролик: В первую очередь – корпоративный клиент, а потом розничный клиент
9. Из исходных материалов имеется:
- Логотип
- Текста
- Brand-book
10. Дополнительно к сценарию необходима профессиональная дикторская озвучка (голос мужской)
11. Более подробнее со сценарием Вы можете ознакомится в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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