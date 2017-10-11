Создание рекламного видео-ролика для YouTube

1. Видеоролик, иллюстрированный в виде мультика.

2. Стиль ролика – Flat Design

3. Продолжительность видео – 82 – 89 секунд. В первые 30 секунд максимально нужно продемонстрировать бренд нашей компании.

4. Вид видеоролика:

- Для продажи товара или услуги (презентация)

- Для продажи личного бренда (самопрезентация)

5. Главная цель создания видеоролика – трансляция ролика в Интернете

6. Впечатление, которое должен произвести видеоролик:

- Юмор

- Имидж

- Серьезность

7. Мы ждём от зрителя в первую очередь информированности, заинтересованности и клик перейти на сайт.

8. Специфика целевой аудитории, на которую рассчитан ролик: В первую очередь – корпоративный клиент, а потом розничный клиент

9. Из исходных материалов имеется:

- Логотип

- Текста

- Brand-book

10. Дополнительно к сценарию необходима профессиональная дикторская озвучка (голос мужской)

11. Более подробнее со сценарием Вы можете ознакомится в прикрепленном файле.