Создание рекламного видео-ролика для YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок654 просмотра

1. Видеоролик, иллюстрированный в виде мультика. 

2. Стиль ролика – Flat Design 

3. Продолжительность видео – 82 – 89 секунд. В первые 30 секунд максимально нужно продемонстрировать бренд нашей компании. 

4. Вид видеоролика: 

- Для продажи товара или услуги (презентация) 

- Для продажи личного бренда (самопрезентация) 

5. Главная цель создания видеоролика – трансляция ролика в Интернете 

6. Впечатление, которое должен произвести видеоролик: 

- Юмор 

- Имидж 

- Серьезность 

7. Мы ждём от зрителя в первую очередь информированности, заинтересованности и клик перейти на сайт. 

8. Специфика целевой аудитории, на которую рассчитан ролик: В первую очередь – корпоративный клиент, а потом розничный клиент 

9. Из исходных материалов имеется: 

- Логотип 

- Текста 

- Brand-book 

10. Дополнительно к сценарию необходима профессиональная дикторская озвучка (голос мужской) 

11. Более подробнее со сценарием Вы можете ознакомится в прикрепленном файле.

8 лет назад
guest_15077462729133
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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