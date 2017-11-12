Создать видео

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Завершен4 заявки270 просмотров

пример - ютуб / watch?v=ZkZK3W1q7J8&t=3s нужно сделать похожую видяшку с озвучкой голосом

подробности при переписке

бюджет обсуждается

8 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$17
2 дня
Сергей - большой молодец! Справился с заданием на 5+
Отлично сработали! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад