Запись видео с экрана

Необходимо 17, 18 и 19 октября с 10 до 13 часов по мск записывать видео с трансляции. Трансляция будет проходить на площадке Pruffme. После окончания записи видео нужно выложить на ютуб и дать ссылку. Ссылка нужно строго в 17 часов каждого дня. Возможно, сотрудничество продолжится далее.Нужен сотрудник, у которого точно будет время это сделать.

Предлагайте цену за 3 дня.