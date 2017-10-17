Нанести текст на шестиминутное видео

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки137 просмотров

Есть 6 минутное видео на котором уже нанесены субтитры на российском языке.

Нужно эти субтитры размыть и на их место нанести субтитры на украинском языке.

Текст субтитров на украинском языке уже приведен и есть в текстовом формате.

Вот само видео - https://www.facebook.com/megainten/videos/1156794274464921/

8 лет назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Enchanted
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов
8 лет назад
$6
1 день
Быстро и качественно было сделано задание. Однозначно рекомендую!
Правильная постановка задачи, своевременные ответы на возникающие вопросы и быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Александром.

Заявки фрилансеров

Enchanted
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов
8 лет назад

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