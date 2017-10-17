Нанести текст на шестиминутное видео

Есть 6 минутное видео на котором уже нанесены субтитры на российском языке.

Нужно эти субтитры размыть и на их место нанести субтитры на украинском языке.

Текст субтитров на украинском языке уже приведен и есть в текстовом формате.

Вот само видео - https://www.facebook.com/megainten/videos/1156794274464921/