Требуется создать короткую видео рекламу для инстаграм и фб. Продукт - накладные ресницы. Требуется короткий ролик, секунд на 20. Продукт имеется в наличии. Если будет нужно выслать продукт - сможем сделать. ...
Нанести текст на шестиминутное видео
Есть 6 минутное видео на котором уже нанесены субтитры на российском языке.
Нужно эти субтитры размыть и на их место нанести субтитры на украинском языке.
Текст субтитров на украинском языке уже приведен и есть в текстовом формате.
Вот само видео - https://www.facebook.com/megainten/videos/1156794274464921/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Проще говоря пустить текст на экране необходимый, без каких-то эффектов, просто сверху вниз идет екст, и возможно обычные текстовые вставки - названия чего либо. Бюджет небольшой так как в принципе сложного ничего нет.Видеомонтаж34 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
+ вставить видео одной из хороших CRM-систем, чтобы показать что она приносит деньгиЗавершен8 лет назад
- $15
Надергать кадров гармонии внутри России (есть уже много рекламных роликов и клипов откуда можно взять материал) и беспредела (вОйны, криминал, зверства) за пределами России (сирия, украина, ирак итд). Показать заграницей садом-гоммору (волк с уолл-стритт), ...Завершен8 лет назад
- $90
Здравствуйте! Необходим монтаж свадебного видеоролика и фильма по заданным параметрам. от монтажера требуется: 1. Монтаж фильма по заданным критериям. От 35 до 45 минут 2. Монтаж видеоролика по заданным критериям. От 3 ...Видеомонтаж18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $13
Нужно смонтировать видео топ 10 для ютуб канала.Завершен7 лет назад
Добрый день! Есть видео, продолжительностью примерно 3 минуты - это видеоотзыв. Записан с плохим качеством звука. Нужно улучшить качество звука его громкость и по возможности заменить фон на нейтральный. ...Завершен8 лет назад
- $100
Необходимо создать рекламный видеоролик для компании по установке систем видеонаблюдения общей длительностью не менее 1 минут и не более 1 минуты 30 секунд. Условное описание сценария (идея) в прикрепленном файле.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Видеоролик, иллюстрированный в виде мультика. 2. Стиль ролика – Flat Design 3. Продолжительность видео – 82 – 89 секунд. В первые 30 секунд максимально нужно продемонстрировать бренд нашей компании. 4. Вид видеоролика: ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт7 лет назад
пример - ютуб / watch?v=ZkZK3W1q7J8&t=3s нужно сделать похожую видяшку с озвучкой голосом подробности при переписке бюджет обсуждаетсяЗавершен7 лет назад