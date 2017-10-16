Колорист. Davinci Resolve

Добрый день

Необходимо покрасить ролик.

Пример исходного ролика после монтажа, требующего покраски.

youtu.be/lzHajBAHVNU

По заданию, как обычно последнее время, нужна "киношная картинка".

Снято на на Canon и Sony A7s.

Предлагайте по стоимости и срокам исходя из того, что работа будет пока что разовая.