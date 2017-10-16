Нарезка видеороликов

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Закрыт34 заявки309 просмотров

Нужно верстать небольшие рекламные видео. https://www.youtube.com/watch?v=7DbpBJle5OE - пример. Материал берется из открытых источников. Укажите цену за 1 ролик 40 - 80 секунд. Видео используются для рекламы, нужно будет делать по 3-5 таких роликов на разные товары в день.

8 лет назад
sgl912912
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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