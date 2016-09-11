Cделать landing page спортивного питания

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно дизайн, верстка, программирования и СЕО-настройка landing page

7 лет назад
Hroh97
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
amadev
Вадим 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня
  • Похожие заказы

  • Сайт компании itsai.org

    На основании концепции и подготовленного дизайна реализовать имиджевый веб-проект компании, основным направлением деятельности которой является информационная безопасность. Дизайн и вся верстка уже подготовлены, все мелочи возьмут на себя наши профессиональные дизайнеры. С Вас только программирование. Использование самых современных ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна разработка Интернет Портала Жалобная книга РФ

    $2500

    Нужна разработка Интернет Портала на тему Жалобная книга РФ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ В Рассрочку с первым взносом от 5000 рублей после заключения договора срок рассрочки интересует не больше 18 месяцев ОПЛАТУ каждый месяц гарантирую в размере ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Cоздать сайт под ключ

    Необходимо создать сайт под ключ по типу портала. По типу http://geometria.ru. Отдельное внимание нужно уделить личному кабинету, модулю бронирования, мультигородности. Админка:  простая в управлении, редактирование содержимого сайта, обязательное условие: все должно редактироваться через админку: текст,фото, ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сложного сайта

    Добрый день. 1.Необходимо создать сайт по образу: dcc-studios.com -дизайн схожий (разрабатывать дизайн не надо) -ТЗ готово (в итоге, получится меньший объем сайта, чем сайт-оригинал) 2. Разместить сайт на хостинг (полная настройка, наполнение сайта инфой (ТЗ + доп файлы) + ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт-лендинг

    Здравствуйте Задача следующая, нужен сайт лендинг наподобие [url=http://dotabooster.com/]этого[/url] С красивым, но простым дизайном и тем же функционалом Оставляйте цены и примерные сроки, подробности обсудим с исполнителем

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт "под ключ" Wordpress/Genesis Framework

    Нужно сделать сайт под тематику Mobile Apps (ревьюшник) на движке Wordpress с использованием фреймворка Genesis. Требования: - масштабируемость - темплейт сайта с легкостью должен переноситься на другие WP - скорость - сайт должен загружаться менее чем за 2 ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копия сайта на английском + рерайт текста

    $300

    Нужно сделать копию двух сайтов на англ языке, сделать рерайт на английском. Кое-что отредактировать (лого, некоторые текста, контакты). Разместить все это на хостинге. Ссылку на сайты дам в личке

    Рерайт текста
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт аукциона под ключ

    $1000

    Требуется создать сайт аукциона по типу au.ru, aukro.ua, newmolot.ru  ТЗ составим после заключения сделки На данный момент есть только хостинг

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обновление сайта на CMS Joomla 1.5 до Joomla 3.x

    $100

    Обновление CMS до версии 3.4.6. Замена устаревших модулей, плагинов, компонентов на совместимые версии или замена альтернативными, замена, в случае необходимости, шаблона сайта, сохранение URL до 30 страниц. Для работы предоставлю копию сйта (ссылки для скачивания) для ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Landing page, yandex direct

    $80

    Создание лендингового сайта по продаже земельных участков в Подмосковье и строительству домов, настройка Яндекс Директов на данные сайты

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад