Подобрать лендинг для детского центра

$50
Сайты «под ключ»Завершен18 заявок288 просмотров
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Здравствуйте, требуется подобрать лендинг для детского центра развития.

Чтобы были блоки:

Верх, услуга (описание, как проходит, какой результат) наши специалисты, фото детей, отзывы

Главное, чтобы выглядело красиво и подходило по тематике.

P.S. Можете рипнуть или скачать, или найти платный не важно.

7 лет назад
AlexRoo
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Выполнил все в срок, так же помог разобраться в настройках шаблона. Советую
Сотрудничество прошло хорошо, ответственный заказчик, оплата своевременная. Рекомендую
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