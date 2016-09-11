Создать сайт-визитку + оптимизация

Возможности для пользователей: иметь личную страницу с возможность ю указывать город, возраст, пол и выкладывать фото, создавать группы и сообщества по интересам, общаться с другими пользователями через личный кабинет (страничку). Иметь возможность просматривать общедоступную инфу. ...
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создать сайт-визитку для фотостудии с возможностью добавления материалов. домен и хостинг оплачивает клиент самостоятельно.
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3- новости
4. контакты.
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