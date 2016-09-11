Создать сайт-визитку + оптимизация

На основании концепции и подготовленного дизайна реализовать имиджевый веб-проект компании, основным направлением деятельности которой является информационная безопасность. Дизайн и вся верстка уже подготовлены, все мелочи возьмут на себя наши профессиональные дизайнеры. С Вас только программирование. Использование самых современных ...