brand-land

Юлия brand-land

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Telegram бот

    $20

    Требуется разработать или оживить Telegram бота, который будет собирать сообщения с определенным словом из чатов и пересылать их в личный или новый чат. Бот должен эффективно обрабатывать сообщения и работать без сбоев.

    Создание ботов
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написать телеграм бота

    Необходимо разработать Telegram бота, который будет собирать сообщения с определенным словом из около 10 чатов и пересылать их в личный чат или новый чат. Важно, чтобы бот эффективно обрабатывал сообщения и работал без сбоев.

    Создание ботов
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Гугл реклама

    $5

    Требуется помощь в перенастройке существующей контекстной рекламы Google с Украины на Германию. Необходимо обновить поисковые слова и расположение рекламы. Бюджет ограничен 5 $.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить гугл рекламу

    $10

    Требуется выявить и устранить проблему с контекстной рекламой в Google, которая не показывает объявление. Основная задача — доработка уже настроенной рекламы для эффективного продвижения печати на бумажных пакетах в Киеве.

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настоить рекламу гугл эдвордс

    $18

    тематика-фотограф в киевском регионе. если нужно, то есть похожий рекламный аккаунт который можно взять как базу. Оплата-после сдачи заказа. Мошенников и желающих работать авансами просьба не беспокоить.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт

    $20

    сделать такой же сайт  http://christinaruda.com/ на платформе вордпресс.  подсадить его на домен и на хостинг. бюджет указан без учета стоимости хостинга и домена

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отлайтрумить фотографии

    Цветокоррекция, кадрирование, удаление брака и дубликаты. Тематика- свадебные, портретная съемка.  Использование готовых фото в своем портфолио-по согласованию. Срок исполнения-3 дня. Материал выдать в Jpeg. Цена указана за 1000 RAW https://fex.net/408589266612 ...

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка школьных и садиковских фотокниг по готовым шаблонам.

    из материалов заказчика сверстать школьные и садиковские фотокниги в psd.  Фотографии при необходимости подтянуть по цвету, сделать светлыми и яркими, скадрировать. пример шаблона для фотокниг:  https://fex.net/093191791565 Общий объем сверстанных разворотов ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отлайтрумить фотографии

    $15

    Цветокоррекция, кадрирование, удаление брака и дубликаты. Тематика- свадебные, портретная съемка.  Использование готовых фото в своем портфолио-по согласованию. Срок исполнения-3 дня. Материал выдать в Jpeg. Цена указана за 1000 RAW

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO, вывод в топ

    https://www.kotelevskaya.in.ua/  вывести в топ 3 по запросам фотограф ирпень,  фотограф в ирпене, фотограф буча, фотограф в буче, свадебный фотограф ирпень,  свадебный фотограф в ирпене, фотосессия ирпень

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать тему WP

    /www.kotelevskaya.in.ua/ - удалить (или переустановить все заново) лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные файлы для оптимизации и работы сайта. - настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать тему WP

    /www.kotelevskaya.in.ua/ - удалить (или переустановить все заново) лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные файлы для оптимизации и работы сайта. - настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подписчики instagram

    3000 Подписчиков  из Украины, живые, не боты, не иностранцы, не продающие, не рекламные страницы.  Основная масса подписчиков (90-80%) должна сохраниться по окончании заказа. https://www.instagram.com/kotelevskaya.photo/  пробных 50 человек добавляет исполнитель.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить тему вордпресс

    $10

    /www.kotelevskaya.in.ua/ - удалить лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные. - настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так же, как в превью. - убрать английские надписи типа ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

nomiss7
Нікіта 
22 года
2 года в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
2 года назад
Написать телеграм бота
Создание ботов
Рекомендую к сотрудничеству. Было предоставлено четкое тз, честная ценовая политика, всегда в сети, серьезный подход к работе и уважение к срокам.
Спасибо огромное, все прошло идеально, исполнитель-профессионал. Заказ был выполнен в кратчайшие сроки, учтены все пожелания, исполнитесь давал хорошие советы по доработке проекта. Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
flashkin_0_o
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$5
10 баллов
3 года назад
Гугл реклама
Очень крутой заказчик всем рекомендую Быстро и четко поставлена задача, оперативно отвечает на вопросы.
Спасибо огромное за проделанную работу !! Все очень качественно и в срок ! Рекомендую
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Создать сайт
WordPress
Отличный заказчик. Четко поставлена задача. Мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Очень понравилось работать с Ксенией! Качественная, быстра работа, молниеносная реакция на правки! Рекомендую! Огромное Вам спасибо))
Ответный отзыв
siterrier
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта вордпресс
WordPress
Все как и должно быть - надежный заказчик, на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Спасибо! Идеально сделанная работа)
Ответный отзыв
4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Ретушь фото
Заказчик позетивен, доброжелателен. Задачи ставит грамотно, четко. Рекомендую.
Быстро и качественно! Результат превзошел все ожидания!
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