brand-land

Требуется разработать или оживить Telegram бота, который будет собирать сообщения с определенным словом из чатов и пересылать их в личный или новый чат. Бот должен эффективно обрабатывать сообщения и работать без сбоев.
- $20Веб-программирование12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать Telegram бота, который будет собирать сообщения с определенным словом из около 10 чатов и пересылать их в личный чат или новый чат. Важно, чтобы бот эффективно обрабатывал сообщения и работал без сбоев.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
- $5
Требуется помощь в перенастройке существующей контекстной рекламы Google с Украины на Германию. Необходимо обновить поисковые слова и расположение рекламы. Бюджет ограничен 5 $.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Требуется выявить и устранить проблему с контекстной рекламой в Google, которая не показывает объявление. Основная задача — доработка уже настроенной рекламы для эффективного продвижения печати на бумажных пакетах в Киеве.Контекстная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
настроить рекламу в инстаграме через ФБ кабинет, свадебный фотограф. нужно узко настроить показ рекламы, чтобы оптимизировать бюджет.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Работа с raw-удаления брака, цветокоррекция, кадрирование, перевод в jpeg, ретушь (портретура 50%+удаление дефектов кожи и пластика при необходимости). стоимость указана за 1000 шт.Обработка фотографий26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $18
тематика-фотограф в киевском регионе. если нужно, то есть похожий рекламный аккаунт который можно взять как базу. Оплата-после сдачи заказа. Мошенников и желающих работать авансами просьба не беспокоить.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
сделать такой же сайт http://christinaruda.com/ на платформе вордпресс. подсадить его на домен и на хостинг. бюджет указан без учета стоимости хостинга и доменаСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
сайт https://www.kotelevskaya.in.ua 1) не грузятся новые фотографии, хотя места достаточно. 2) портится качество фото на главной странице.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
прописать ключевые слова, таргетинг, пол, возраст и прочее. настроить бюджет и цену за клик.Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Сделать так, чтобы качество фотографий на главной странице и в новостях не уменьшалось. Изменить цвет фона с черного на бирюзу. https://www.kotelevskaya.in.ua/Завершен7 лет назад
Цветокоррекция, кадрирование, удаление брака и дубликаты. Тематика- свадебные, портретная съемка. Использование готовых фото в своем портфолио-по согласованию. Срок исполнения-3 дня. Материал выдать в Jpeg. Цена указана за 1000 RAW https://fex.net/408589266612 ...Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт7 лет назад
из материалов заказчика сверстать школьные и садиковские фотокниги в psd. Фотографии при необходимости подтянуть по цвету, сделать светлыми и яркими, скадрировать. пример шаблона для фотокниг: https://fex.net/093191791565 Общий объем сверстанных разворотов ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Цветокоррекция, кадрирование, удаление брака и дубликаты. Тематика- свадебные, портретная съемка. Использование готовых фото в своем портфолио-по согласованию. Срок исполнения-3 дня. Материал выдать в Jpeg. Цена указана за 1000 RAWОбработка фотографий14 заявокЗакрыт7 лет назад
убрать с заднего плана людей https://fex.net/480220271824Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
https://www.kotelevskaya.in.ua/ вывести в топ 3 по запросам фотограф ирпень, фотограф в ирпене, фотограф буча, фотограф в буче, свадебный фотограф ирпень, свадебный фотограф в ирпене, фотосессия ирпеньПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
/www.kotelevskaya.in.ua/ - удалить (или переустановить все заново) лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные файлы для оптимизации и работы сайта. - настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так ...Завершен7 лет назад
/www.kotelevskaya.in.ua/ - удалить (или переустановить все заново) лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные файлы для оптимизации и работы сайта. - настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так ...Закрыт7 лет назад
3000 Подписчиков из Украины, живые, не боты, не иностранцы, не продающие, не рекламные страницы. Основная масса подписчиков (90-80%) должна сохраниться по окончании заказа. https://www.instagram.com/kotelevskaya.photo/ пробных 50 человек добавляет исполнитель.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
/www.kotelevskaya.in.ua/ - удалить лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные. - настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так же, как в превью. - убрать английские надписи типа ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад