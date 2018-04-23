Доработать тему WP

Сайт готов.Нужно внести изменения в главную страницу. Есть примерный макет как она должна выглядеть. Из каких блоков она должна состоять. Нужно с помощью конструктора WP Bakery Page Builder - сделать так как в макете. При этом нужна адаптивная верстка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- удалить (или переустановить все заново) лишние файлы с хостинга и приложения на сайте, оставить только нужные файлы для оптимизации и работы сайта.
- настроить тему Fotografie, чтобы она выглядела точно так же, как в превью. (https://catchthemes.com/demo/fotografie/)
- переделать бокс, где фотографии девушек в ряд так, чтобы получился блок из 12 неактивных фото(чтобы я могла эти фото менять), надписи на них убрать.
- перевести английские надписи типа news, projects.
- сделать так, чтобы загружаемые картинки уменьшались в размере, минимально теряя качество.
- сделать так, чтобы сайт работал максимально быстро.
- чтобы в новостях и в разделах сайта(портфолио) картинки можно было группировать в коллажи, как тут https://softboxstudio.wordpress.com/портфолио/свадебное/
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