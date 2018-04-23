Обновление движка opencart 1.5.3.1

Добрый день! Есть сайт на системе Drupal с кривой версткой. Была выполнена переверстка страницы на html. Нужно новую html натянуть на текущую верстку. Ссылка на ресурсы в этом файле: [url=https://yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72]https://yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72[/url] Жду ваших предложений по стоимости и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня стоит старая версия движка. Хотел бы обновить его, но не потерять данные.
Т.е. поставить новый движек и перенести данные.
На старом сайте есть немного статей и не очень много товара.
Нужно осуществить перенос данных на новый движек.
Хотел бы узнать цену за работу и если договоримся по цене, то значит будем сотрудничать.
Бюджет ограничен, поэтому заламывать стоимость работы нет смысла.
Ищу адекватных людей.
Без предоплат, оплата поэтапно или по факту
Оставляйте скайп
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