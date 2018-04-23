Обновление движка opencart 1.5.3.1

У меня стоит старая версия движка. Хотел бы обновить его, но не потерять данные.

Т.е. поставить новый движек и перенести данные.

На старом сайте есть немного статей и не очень много товара.

Нужно осуществить перенос данных на новый движек.

Хотел бы узнать цену за работу и если договоримся по цене, то значит будем сотрудничать.

Бюджет ограничен, поэтому заламывать стоимость работы нет смысла.

Ищу адекватных людей.

Без предоплат, оплата поэтапно или по факту

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