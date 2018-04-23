Обновление движка opencart 1.5.3.1

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки129 просмотров
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У меня стоит старая версия движка. Хотел бы обновить его, но не потерять данные. 

Т.е. поставить новый движек и перенести данные. 

На старом сайте есть немного статей и не очень много товара. 

Нужно осуществить перенос данных на новый движек. 

Хотел бы узнать цену за работу и если договоримся по цене, то значит будем сотрудничать. 

Бюджет ограничен, поэтому заламывать стоимость работы нет смысла. 

Ищу адекватных людей. 

Без предоплат, оплата поэтапно или по факту

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OpenCart
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад