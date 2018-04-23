Нужны разные мелкие правки на WebAsyst

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки137 просмотров
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Нужен тот, кто хорошо знаком с платформой WebAsyst и кому не придется копаться и разбираться как тут что устроено, и где тут что менять.

6 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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