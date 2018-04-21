Нужен спец по WP

здравствуйте нужно доработать регионстрой93.рф по кнопке Квартиры и цены мы попадаем в план-схему планировок сейчас при наведении на планировки , окна с подробным описанием и ценой хаотично появляются в разных местах экрана и при нажатии на кнопку Забронировать ничего не ...