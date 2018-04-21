Нужен спец по WP

$50
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок200 просмотров
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Добрый день!

1) Нужно добавить унифицированную страницу для товаров. Есть верстка.

Нужно сделать верхнюю часть такой - http://joxi.ru/4AkZD6NuyZKJY2

а далее идет просто текст - заполнение из стандартного редактора (текст, картинки) 

2) Подключить форму для отправки админу заказа.

3) Блоком форму для получения каталога - http://joxi.ru/DrlEDWJcv7ZqMm

4) Подключить форму для сбора емайл - http://joxi.ru/v297zY5h3BYaGr

1-2 дня. Бюджет предлагайте.

6 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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