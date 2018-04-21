Перенести сайт на MODX

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки202 просмотра
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Перенести сайт http://ремонт-квартирплюс.рф/ на MODX рево и настроить страницу - БЛОГ...Остались вопросы - отвечу)

MODX
6 лет назад
Ors24
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад