Внести изменения на WP сайт согласно тз

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки153 просмотра
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Всем здравствуйте)

Нужно исправить косяки на сайте http://dom-nayuge.ru

Тз прилагаю.

Оплата по факту выполнения.

Заранее спасибо за ваши предложения.

6 лет назад
techv6
Максим 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад