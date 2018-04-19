CMS для блога

Необходимо доработать плагин в Joomla 3. Подробности кандидатам. Уровень - выше среднего.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать cms с нуля php + mysql
+ Базавая тема html +css простая нужна только для тестов
КМС блог (статьи, категории, теги, комментарии пользователей,)
Пользователи имеют группы (юзер, Модер, админ, заблокированные)
Стандартный нобор полей ФИО телефон емайл биография
Возможность пользователями писать статьи ( модератор должен их проверят)
Значит эта КМС должна использовать twig и иметь возможность отправить почту по html шаблонам как при регистрации так и при добавлении новых статей так и из админки по желанию админа , в админке полный доступ к изменению (, удалению) статьей (юзеров, комментариев)
В админке необходимо реализовать графическое изменение последовательности пунктов меню (перетаскивание элементов меню выше ниже ),
Реализовать менеджер загрузки файлов, галерею картинок, и визуальный редактор текстов
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