Оптимизация сайта под мобильные устройства

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки217 просмотров
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Здравствуйте!

Меня зовут Дарья. У меня сайт - визитка. на платформе joomla. (сайт: groomroom.kiev.ua) Хочу оптимизировать его под мобильные устройства.  

Какая стоимость и сроки исполнения?

c ув.Дарья

6 лет назад
guest_15241244141104
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$100
5 дней
Однозначно рекомендую Артура! Нашла на weblancer случайно и не пожалела. Он мастер своего дела, превосходный исполнитель. Сделал оптимизацию сайта под мобильные устройства, а также редактирования сайта. До этого, обращалась к другим специалистам и никто толком не мог помочь, ссылались на неправильный дизайн сайта и другие невнятные причины ( поэтому не могли перевести на моб. версию). Всегда была с ним на связи, правки вносил очень быстро. Работу выполнил за два дня. Чрезвычайно приятно работать с такими хорошим хорошим специалистом и приятным в общении человеком. Я очень довольна! Если обращаться, то только к нему! Огромное спасибо!
Спасибо Дарье за интересный проект и хороший отзыв :) С такими приятными во всех отношениях заказчиками работать - одно удовольствие!