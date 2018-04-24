Оптимизация сайта под мобильные устройства

Однозначно рекомендую Артура! Нашла на weblancer случайно и не пожалела. Он мастер своего дела, превосходный исполнитель. Сделал оптимизацию сайта под мобильные устройства, а также редактирования сайта. До этого, обращалась к другим специалистам и никто толком не мог помочь, ссылались на неправильный дизайн сайта и другие невнятные причины ( поэтому не могли перевести на моб. версию). Всегда была с ним на связи, правки вносил очень быстро. Работу выполнил за два дня. Чрезвычайно приятно работать с такими хорошим хорошим специалистом и приятным в общении человеком. Я очень довольна! Если обращаться, то только к нему! Огромное спасибо!