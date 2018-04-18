Программист на OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки170 просмотров
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Друзья, приветствую вас!

Ищу ответственного и серьезного исполнителя для решения простой задачи. 

Необходимо:

- в OpenCart настроить блок новостей, так чтобы можно было сделать вывод блока на главной страницы.

Сейчас у нас есть «блог»

 в нем подкатегория "акции" и "новости".

Вывод осуществляется по всем записям (акции+новости). Нам нужен вывод одной подкатегории.

Готовы совместно поработать? Указывайте ориентировочные сроки и цену!

OpenCart
6 лет назад
yadrew
Андрю 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад