Верстка сайта на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна адаптивная верстка на joomla. 

Бюджет по согласованию. 

Верстка сайтаJoomla
6 лет назад
reklaim-pr
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
hilancer
Парубий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва(-3)
6 лет назад
$200
12 дней
Взялся за заказ, а в результате исчез... Никаких результатов не показывал.