Для сайта ночного клуба на WordPress нужна английская версия.

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки162 просмотра
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Ищу опытного WP-разраба, чтобы реализовать английскую версию сайта ночного клуба.

В будущем добавят еще немецкий, французский, китайский языки.

Должно быть все быстро, удобно в плане наполнения.

Виджеты какие-то прикрутить и т.д. Чтобы не нужно было лезть в код.

Сайт кину в ЛС.

WordPress
6 лет назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SobolevAnatoly
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$150
5 дней
Ответственный исполнитель! Спасибо огромное. Рекомендую.
Четко поставленная задача, своевременная оплата, буду рад дальнейшему сотрудничеству.