Нужна настройка рекламы на вордпрессе

Здравствуйте. Есть плагин для работы с рекламными блоками на сайте. Нужно доработать/убрать его возможности. Плагин вышлю заинтересованным фрилансерам. Пишите примерную срок, цену и контакты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересуют два варианта реализации:
1. Через плагины - задать где локально брать рекламные теги баннеров
2. Прописать рекламные теги баннеров в шаблоне темы
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Доработать модуль Друзья для DLE 12.1Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужен человек хорошо разбирающийся в DLE для исправления ошибки импорта новостей из csv файла.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен скрипт чтения книг онлайн формата .epub + интеграция с движком DLE есть полуготовое решение: https://github.com/futurepress/epub.js/ необходимо интегрировать его в DLE настроить ЧПУ + настроить нормальную пагинацию книгиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Сайт http://bgagent.ru/ нужно натянуть на CMS wordpress, сделать ЛК и залить его обратно. Также есть небольшие изменения по сайту, которые обсуждаются отдельно.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
На сайте на Wordpress + Woocommerce необходимо сделать: - если выбрана определенная доставка, то показывается список dropdown с выбором пункта доставки - пункты должны администрироваться (можно использовать ACF) - выбранный пользователем пункт должен сохраниться в карточке заказа Оплата WMRЗакрыт6 лет назад
Создать простую формы обратной связи на WordPress через плагин contact form 7Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать ряд правок: 1) На страницах пагнации установить canonical на страницу раздела 2) Убрать дублирование текста со страниц пагинации 3) Генерация мета-тегов (title, description по уже готовому шаблону) 4) Микроразметка Schema для страниц 5) Прописать корректный URL для sitemap.xmlСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Добрый день, нужна срочно верстка простого шаблона и посадка его на WorldpressЗакрыт6 лет назад
1. В поле ФИО не выводится ФИО, хотя в базе оно есть - исправить. 2. Добавить столбец "адрес" и вывести в единую таблицу (в базе есть)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад