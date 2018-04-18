Нужна настройка рекламы на вордпрессе

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок188 просмотров
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Интересуют два варианта реализации:

1. Через плагины - задать где локально брать рекламные теги баннеров

2. Прописать рекламные теги баннеров в шаблоне темы

6 лет назад
briolin
48 летСША
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
BBK_sky
Андрей 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$1
1 день
Все четко и по делу. Недорого. Я доволен, отличный исполнитель. Буду еще обращаться
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