Скрипт чтения книг онлайн .epub

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка130 просмотров
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Нужен скрипт чтения книг онлайн формата .epub + интеграция с движком DLE

есть полуготовое решение:

https://github.com/futurepress/epub.js/

необходимо интегрировать его в DLE настроить ЧПУ + настроить нормальную пагинацию книги

6 лет назад
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад