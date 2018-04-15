Натянуть сайт (лэндинг) на CMS wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок229 просмотров
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Добрый день! 

Сайт http://bgagent.ru/ нужно натянуть на CMS wordpress, сделать ЛК и залить его обратно. 

Также есть небольшие изменения по сайту, которые обсуждаются отдельно. 

WordPress
6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад