Удалить один из сайтов на одном Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок143 просмотра
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Есть два сайта на одной cms wordpress (selfieclub.ru и selfierest.ru), нужно удалить один из сайтов (selfierest.ru).

В заявке просьба указывать сроки выполнения и стоимость.

WordPress
6 лет назад
seo-pro
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад