Натянуть верстку на WordPress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо натянуть готовую визуальную верстку на WordPress для возможности внесения изменений во все текстовые разделы сайта, а так же реализовать некоторый функционал описанный в приложенном ТЗ
Ссылку на на верстку пришлю в ЛС
Бюджет 5000р. пишите скайп для связи. Оплата поэтапная либо по факту.
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