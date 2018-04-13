Натянуть верстку на WordPress

Необходимо натянуть готовую визуальную верстку на WordPress для возможности внесения изменений во все текстовые разделы сайта, а так же реализовать некоторый функционал описанный в приложенном ТЗ

Ссылку на на верстку пришлю в ЛС

Бюджет 5000р. пишите скайп для связи. Оплата поэтапная либо по факту.