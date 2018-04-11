Opencart / скопировать шаблон

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок185 просмотров
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Это будет каталог товаров, функции магазина отключены должны быть, то есть сложные вещи типа корзины, оформления заказа итд не нужны на данном этапе. 

1. Нужно скопировать дизайн с сайта который я вам дам.

2. Нужно изменить цветовую схему данного сайта на другую.

3. Нужно адаптировать (натянуть) данный дизайн на опенкарт.

4. По сути это все что нужно. Может еще будет 2-3 мелких задачи.

Жду ваших предложений. 

OpenCart
6 лет назад
033infamous
Богдан 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад