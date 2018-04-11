Opencart / скопировать шаблон

Это будет каталог товаров, функции магазина отключены должны быть, то есть сложные вещи типа корзины, оформления заказа итд не нужны на данном этапе.

1. Нужно скопировать дизайн с сайта который я вам дам.

2. Нужно изменить цветовую схему данного сайта на другую.

3. Нужно адаптировать (натянуть) данный дизайн на опенкарт.

4. По сути это все что нужно. Может еще будет 2-3 мелких задачи.

Жду ваших предложений.