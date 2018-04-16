Сделать простые правки на сайте на WP

$20
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок181 просмотр
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Добрый день

Вот сайтhttp://cafeazu.ru/

Правки приложил

6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
den4uk1983
Виктор 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$25
1 день
Все сделали быстро и хорошо. Замечания подправили. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.