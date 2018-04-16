Сделать простые правки на сайте на WP

Движок сайта друпал. Сейчас на сайта добавляется один файл pdf "Структура собственности", надо сделать возможным, чтобы добавлялись также архивные документы за прошлые года и можно было добавить новые документы в будущем. Сейчас выполнена реализация через хостинг. ...
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Добрый день
Вот сайтhttp://cafeazu.ru/
Правки приложил
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