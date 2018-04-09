На данный момент теги открываются по такого плана ссылкам https://torteka.ru/component/tags/tag/tort-na-den-rozhdenija Хочу чтоб открывались так https://torteka.ru/menu/tort-na-den-rozhdenija Знаю, что если в меню выбрать тип пунктам меню, метки, то джумла сама подтягивает новый адрес. Но этот вариант не подходит, так как отображение ...
Проблема с сайтом не дописали домен и выдает ошибку надо решить!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот ссылка http://www.medkolledg.kz
надо попасть в админку и дописать домен как в картинке из за этого выдает ошибку точно знаем!
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