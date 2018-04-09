Проблема с сайтом не дописали домен и выдает ошибку надо решить!

$5
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки144 просмотра
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Вот ссылка http://www.medkolledg.kz

надо попасть в админку и дописать домен как в картинке из за этого выдает ошибку точно знаем!

6 лет назад
mk-nur
Нуржан 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
2 года назад