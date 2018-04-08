Битрикс (настроить композит)

На странице каталога есть 2 области (http://prntscr.com/j38z8u), которые при отдаче страницы композитом должны сразу отдаваться в нужном виде (т.е. не подгружаться динамически, а сразу загружаться в нужном виде):

1. Блок разделов (открытым или закрытым)

2. Товары (Вид списка или Вид ячейки)

Вижу для решения задачи следующий выход:

1. Для каждого из условий (т.е. при клике на эти кнопки http://prntscr.com/j39473) добавлять в url свое значение (http://prntscr.com/j391we).

2. Для каждого url cохранять/выводить свой композитный кеш.

3. Значение в url должно сохраняться при переходе по ссылкам каталога.

Примеры где примерно так уже работает - https://pastebin.com/VHwPsxju

Сайт и доступы предоставлю исполнителю.