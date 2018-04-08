Указать место расположения текста в коде.

Доброй ночи ) Было нормальное меню на сайте vodokanalsbit.ru , а стало не приглядное, что сломалось не могу сказать- знал бы сделал. Редактировал само меню. Какое оно было и какое стало в приложении на фото. К заявке указывайте сроки правки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фреймворк CakePHP, после оформления заказа выходит надпись: "Ваш заказ принят, в ближайшее время...."
Нужно указать местонахождение этой надписи в коде, для дальнейшего редактирования.
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